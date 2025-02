Firmino volta a marcar, Al-Ahli vence e lidera Champions da Ásia

O Al-Ahli voltou a vencer pela Champions League da Ásia nesta segunda-feira (17), com destaque para os gols de Roberto Firmino e Galeno. Já classificado para as oitavas de final, o time derrotou o Al Gharafa por 4 a 2 e manteve a invencibilidade na competição. Além dos brasileiros, Ryad Mahrez d Ivan Toney marcaram para os sauditas.

Como foi o jogo?

Precisando de uma vitória por ainda sonhar com uma das vagas do Grupo A, o Al Gharafa surpreendeu os donos da casa ao sair na frente, com um gol de pênalti de Joselu logo aos 6 minutos de jogo. Ivan Toney, porém, deixou tudo igual aos 26’, cabendo a Firmino marcar o gol da virada com assistência do também brasileiro Ibañez, zagueiro ex-Fluminense. Galeno ainda faria mais um aos 44’.

O Al-Ahli não diminuiu o ritmo na etapa final e ampliou com Mahrez aos 14 minutos, em cobrança de pênalti. O adversário só teve forças para fazer mais um, também de pênalti, desta vez cobrado por Brahimi. A equipe de Firmino, que chegou aos 4 gols em 7 partidas na atual edição da Champions da Ásia, mantém-se na liderança invicta do grupo, com sete vitórias, um empate e 22 pontos, seguida do Al-Hilal, que tem 19 e um jogo a menos.

Firmino celebra gol e vitória

— Fizemos mais uma grande partida e pude marcar mais um gol, o que é sempre muito bom. Estou em paz, com a cabeça tranquila, e isso é o que importa. Deus está sempre no comando, sabemos que tudo tem um porquê e um propósito na nossa vida. Sigo firme fazendo o meu melhor — disse Firmino, que atingiu a marca de 60 jogos e 19 gols pelo Al-Ahli.

