Nesta sexta-feira (29), o Al-Ahli bateu o Al Khaleej por 1 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. Com Roberto Firmino saindo do banco na segunda etapa, a equipe foi recompensada no fim pela pressão, com pênalti sofrido pelo brasileiro Roger Ibañez e conversão precisa de Kessié.