Nesta sexta-feira (29), o Napoli não saiu do empate sem gols com o Monza, no Estádio Diego Armando Maradona, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Em atuação sem brilho, os atuais campeões nacionais quase foram surpreendidos em casa, contando com defesa de pênalti de Meret na segunda etapa.