Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 16:56 • Dortmund (ALE)

Em suas redes sociais, Marco Reus anunciou sua saída do Borussia Dortmund, onde passou a maior parte da carreira e conquistou a idolatria da torcida pelas inúmeras declarações de amor e identificação com o clube. O jogador disputou sua última partida com a camisa aurinegra na final da Champions League contra o Real Madrid, sendo derrotados por 2 a 0.

Então! É isso! Infelizmente, não com o final que todos merecíamos, mas que tempo incrível eu tive! Queridos fãs, Muito obrigado por tudo que vocês me deram desde o primeiro dia! Crescemos juntos ao longo dos anos, passamos por todos os altos e baixos juntos, e por isso eu só quero agradecer! Eu sempre serei um de vocês - disse Marco Reus, em suas redes sociais.

Torcedor declarado do Borussia Dortmund, o craque alemão chegou ao time com apenas sete anos de idade, e ficou nas categorias de base até os 17 anos. Depois de retornar aos Aurinegros em 2012, Reus continuou defendendo as cores da equipe até os dias de hoje.

- Quero agradecer do fundo do meu coração aos meus companheiros de equipe, treinadores, equipe técnica e staff! Conheci pessoas maravilhosas, passei momentos lindos com vocês, tanto dentro quanto fora do campo! Através de vocês, pude ser quem sou! Vou sentir saudades de vocês - acrescentou o alemão.

(Foto: AFP)

O meia de 35 anos ajudou os Prussianos a chegar à final da Liga dos Campeões, a primeira desde 2013, e poder conquistar o topo da Europa depois de quase 30 anos do primeiro título da equipe. Seu contrato se encerra em julho e estará livre no mercado para assinar com qualquer clube.

- Agora é hora de tirar a camisa preta e amarela. Uma nova aventura me espera. Sempre vou levar essas cores no meu coração e apoiar vocês de qualquer lugar! Até logo, nos veremos novamente! Seu Marco - concluiu.