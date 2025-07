Dono do Inter Miami revela insatisfação de Messi; entenda

O empresário Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami, contou em entrevista coletiva que o craque Lionel Messi está "extremamente chateado" com a suspensão de um jogo imposta pela Major League Soccer (MLS) em função do argentino ter faltado ao Jogo das Estrelas da liga, na última quarta-feira (23).

Com a pena, o atacante está fora do duelo contra o Cincinnati, no sábado (26), pela MLS. Além dele, o companheiro de time Jordi Alba também não compareceu ao jogo e sofreu a mesma punição, desfalcando a equipe na próxima rodada. O regulamento da liga prevê a suspensão em caso de não participação do Jogo das Estrelas sem alguma razão médica aprovada previamente – no caso de Alba, foi alegada uma pancada no jogo anterior; com Messi, a justificativa foi de problemas de fadiga. Os motivos não foram acatados.

— Messi está extremamente chateado. Isso vai ter um impacto na sua percepção sobre a MLS e suas regras? Não tenho dúvida disso. Eu espero que isso não tenha um impacto a longo prazo. Lionel é diferente de qualquer outro, ele quer disputar todos os jogos oficiais. Ele está com muita raiva — disse Mas, na entrevista coletiva.

Messi representando Inter Miami durante Mundial de Clubes (Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell)

Don Garber, comissário da MLS, também se pronunciou. O executivo reconheceu o tamanho do jogador e disse que entende a frustração, mas que não tinham outra alternativa.

— Sei que Lionel Messi ama esta liga. Não creio que haja um jogador ou qualquer pessoa que tenha feito mais pela Major League Soccer do que Messi. Entendo, respeito e admiro plenamente seu comprometimento com a Inter Miami, e respeito sua decisão. Infelizmente, temos uma política de longa data em relação à participação no Jogo das Estrelas e tivemos que aplicá-la. Foi uma decisão muito difícil — lamentou Garber.

Desde o retorno da Mundial de Clubes, o Inter Miami venceu cinco dos seis jogos disputados na MLS – com dez gols de Messi. O craque tem contrato com o Inter Miami até o fim do ano e está em conversas para uma renovação.

📝 Veja o comunicado da MLS sobre a suspensão de Messi no Inter Miami

— O zagueiro do Inter Miami CF, Jordi Alba, e o atacante Lionel Messi não estarão disponíveis para a partida da 27ª rodada do clube contra o FC Cincinnati na noite de sábado, devido à ausência no MLS All-Star Game de 2025. De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da liga não poderá competir na próxima partida do seu clube — comunicou, em nota, a liga.