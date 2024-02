Nesta quinta-feira (15), às 14h45 (horário de Brasília), a Roma visita o Feyenoord no De Kuip, em Roterdã (HOL), em jogo válido pela ida dos 16 avos de final da Europa League. Os italianos passaram em segundo no grupo G, atrás do Slavia Praga, mas vêm de momento bom após a chegada do técnico Daniele de Rossi; os holandeses caíram na Champions, ficando em terceiro na chave E, com Atlético de Madrid e Lazio passando para as oitavas. O jogo terá transmissão do Star+.