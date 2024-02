- Somos muito orgulhosos pelos resultados que trouxe ao nosso Brasil, também somos um esporte e respeitamos todos os demais, creio que sua revolta não deva ser com nós. Caso você não saiba, a família de um dos sócios é formada por um atleta olímpico. O piso do estádio estava destruído e, há anos, impossibilitava a realização de atletismo. A Ultimate Drift está custeando toda retirada do piso danificado e regularização do piso debaixo, o que acreditamos que de imediato já possibilitará a volta da prática de atletismo recreativo, além de adiantar parte do processo de restauração. Desta forma, entendemos sua revolta quanto a falta de atletismo, mas o esporte Drift não esta atrapalhando e sim melhorando o local - escreveu a página.