O Internacional recebe o Brasil de Pelotas no Beira-Rio nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere (pay-per-view). O Colorado lidera a competição, enquanto o Xavante ocupa o quarto lugar, dentro da zona de classificação para o mata-mata.