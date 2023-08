- Fico feliz por atingir essa marca que considero fruto do meu trabalho e também da confiança que tenho de todos na Lazio, direção, companheiros e comissão técnica. Existem muitas coisas que fogem do nosso controle na profissão, principalmente quando se trata de lesão, mas muitas outras também dependem do nosso esforço, então eu procuro fazer o máximo que está ao meu alcance para permanecer no melhor da minha condição e apto para atuar. Espero que tudo se mantenha dessa forma e que eu possa estender essa sequência por muitos outros jogos - disse Felipe Anderson.