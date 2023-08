Por sua vez, o Molde precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença em Istambul para avançar à fase de grupos. O clube norueguês passou, nas primeiras rodadas preliminares da Champions, do HJK Helsink, da Finlândia, e do modesto Kí, das Ilhas Faroé, cujo artilheiro divide a vida no futebol com o emprego de entregador de pizzas.