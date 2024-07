Federação Francesa aciona Fifa para denunciar músicas racistas da Argentina

(Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro

De acordo com o jornal 'Lequipe', a Federação Francesa vai denunciar a seleção Argentina à Fifa pelos vídeos dos cantos racistas nas festas pós-jogo contra a Colômbia, na final da Copa América 2024.

🔎 O QUE ACONTECEU?

Na comemoração do título, jogadores argentinos cantaram música racista e transfóbica no ônibus da seleção, em transmissão ao vivo no Instagram do volante Enzo Fernández, interrompida logo após os gritos preconceituosos.

- Eles jogam pela França, mas são todos de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte: francês. - diz o cântico racista.

A música em questão foi feita por torcedores em tom de provocação à França e Mbappé, adversários da Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Além de conter um insulto homofóbico, que teria ligação com um antigo relacionamento do camisa 10 da seleção.

Jogadores abriram transmissão ao vivo no Instagram e reproduziram cânticos racistas (Foto: Reprodução)

De acordo com o jornal AFP, a Federação Francesa irá buscar outras providências possíveis. Amélie Oudea-Castera, ministra de esportes da França, declarou através de suas redes sociais seu repúdio ao episódio. A instituição também apresentou queixa por declarações racistas nas redes sociais, bem como o SOS Racismo.

A Argentina se consagrou bicampeã da Copa América após vencer a Colômbia por 1 a 0, no último domingo, e conquistou o 16° gol título da competição continental. O gol do jogo foi marcado por Lautaro Martínez, na prorrogação.