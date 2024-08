Juventus de Thiago Motta atropela time treinado por Cesc Fàbregas em estreia no Italiano

Andrea Cambiasso (esquerda) comemora seu gol na vitória da Juventus por 3 a 0 sobre o Como (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 18:25 • Turim (ITA)

A Juventus venceu o recém-promovido Como por 3 a 0 no jogo de estreia do Campeonato Italiano da temporada 2024-2025. Os gols do jogo foram marcados por Samuel Mbangula (aos 23'/1ºT), Timothy Weah (aos 46'/1ºT) e Andrea Cambiasso.

Com este resultado, a Velha Senhora encerra a primeira rodada na vice-liderança, com três pontos conquistados e saldo de três gols - um a menos que a líder Atalanta, que goleou o Lecce por 4 a 0 em sua estreia. O Como, por sua vez, encerra a rodada na 18ª posição da tabela.

O jogo também chamou a atenção pelo duelo de técnicos no banco de reservas: de um lado, o brasileiro Thiago Motta, destaque da última temporada no comando do Bologna, em seu primeiro jogo oficial pela Juventus; e do outro Cesc Fàbregas, espanhol que fez história atuando em clubes como Arsenal, Barcelona e Chelsea, e se tornou treinador recentemente.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 3x0 Como

1ª rodada - Campeonato Italiano

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 19 de agosto de 2024, às 15h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

🥅 Gols: Samuel Mbangula (aos 23'/1ºT), Timothy Weah (aos 46'/1ºT) e Andrea Cambiasso (aos 46'/2ºT) para a Juventus

Thiago Motta acena para a torcida da Juventus em sua estreia pelo clube (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Michele Di Gregorio; Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Bremer e Juan Cabal; Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Kenan Yildiz; Timothy Weah, Samuel Mbangula e Dušan Vlahović.

COMO (Técnico: Cesc Fàbregas)

Pepe Reina; Alberto Moreno, Edoardo Goldaniga, Federico Barba e Marco Sala; Gabriel Strefezza, Matthias Braunöder, Daniele Baselli e Lucas Da Cunha; Patrick Cutrone e Andrea Belotti,