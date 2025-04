Exposição sobre vida de Messi chega ao Brasil com detalhes pessoais e experiência imersiva

A exposição "The Messi Experience" chega ao Brasil neste sábado (25), em São Paulo, e promete uma experiência imersiva sobre as particularidades do craque argentino — desde o início da carreira com a camisa do Newell’s Old Boys até a conquista da Copa do Mundo no Catar, em 2022.

continua após a publicidade

+ Messi dá declaração surpreendente sobre volta ao Barcelona e próxima Copa do Mundo

O evento, que já passou por duas cidades dos Estados Unidos (Miami e Los Angeles) e por Buenos Aires, capital da Argentina, propõe transportar os visitantes por uma viagem de pouco mais de uma hora pela trajetória do atacante.

Um dos media partners do evento, o Lance! teve acesso prévio às ativações e traz um pouco mais dos bastidores da exposição, que acontece no shopping Eldorado, na Zona Oeste da cidade de São Paulo.

continua após a publicidade

Copa do Mundo, títulos e início de carreira

Logo na entrada, o visitante é recebido com uma mensagem de boas-vindas de Messi, falada em espanhol e com tradução para o português. Em seguida, uma simulação de trio elétrico recria a comemoração pelo título Mundial da Argentina na praça Rosário, um dos principais cartões postais de Buenos Aires.

Réplica da taça da Copa do Mundo conquistada por Messi (Foto: Lance!)

É possível também entrar em uma réplica do quarto de infância do camisa 10, com objetos pessoais, pôsteres e até fotos de Maradona. O passeio avança para uma ambientação inspirada no Barcelona, com vídeos projetados em um miniestádio (adaptação do Camp Nou) que relembram o auge da carreira de Messi na equipe catalã.

continua após a publicidade

A experiência ainda inclui jogos interativos com desafios de precisão, quiz sobre a trajetória do craque, domínio de bola e movimentação no estilo tiki-taka do Barcelona de Guardiola.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte