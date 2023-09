Nesta primeira rodada, o Arsenal entrou em campo com a sétima menor média etária, com 25,5 anos, sendo o líder entre os clubes ingleses. Diante de jogadores com muito potencial e presente nesta partida, o ítalo-brasileiro Jorginho lidera o ranking de atletas no elenco com o maior número de jogos disputados na principal competição de clubes da Europa. Somando com as fases de qualificação, Jorginho possui 44 partidas, sendo 40 destas na fase de grupos, empatado com o companheiro Kai Havertz.