Ex-Vasco, Andrey Santos marca dois gols nos últimos dois jogos do Strasbourg

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 22:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Andrey Santos foi destaque na partida contra o Lyon, da França, na segunda rodada da Ligue 1, na última sexta-feira (30). Além de marcar um gol, seu segundo nesta temporada, o volante foi responsável por grande parte da criação de jogadas do Strasbourg.

Andrey realizou três passes decisivos na partida, além de ter 100% de êxito nas bolas longas que efetuou.

Defensivamente, o volante de 20 anos também não deixou a desejar. Andrey Santos realizou sete desarmes e uma interceptação correta durante os 90 minutos. Além disso, teve 84,61% de disputas de bola ganhas.

Esta foi a terceira vez que Andrey balançou as redes com a camisa do time francês. O próximo compromisso do Strasbourg será contra o Angers, no dia 15 de setembro, às 12h.