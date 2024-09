Bola de Ouro 2024: Messi e Cristiano Ronaldo podem disputar o prêmio?

Cristiano Ronaldo e Messi venceram quase todas as Bolas de Ouro da década passada (Foto: Ben Stansall/AFP)







Copiar Link

Escrito por João Marcos • Publicada em 03/09/2024 - 21:48 • Paris (FRA)

A tradicional revista France Football divulgará nesta quarta-feira (4) os indicados ao prêmio da Bola de Ouro da temporada 2023-2024. Desta vez, ao contrário de temporadas anteriores, os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que praticamente monopolizaram a disputa pelo troféu na última década, não devem estar entre os indicados para a votação final.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O português, vencedor de cinco troféus, já não tinha figurado entre os 30 finalistas na edição passada do prêmio. Isso porque, apesar de seguir batendo recordes na Arábia Saudita, o nível do futebol no país ainda desperta desconfiança dos jornalistas que votam no melhor jogador do mundo, especialmente em uma premiação que, historicamente, leva em consideração apenas o que acontece no futebol europeu.

Além do rendimento individual contestável, devido ao contexto do campeonato local, os fracassos do Al-Nassr em competições nacionais e continentais também pesaram contra o atacante, que levantou apenas um troféu atuando pela equipe: a Copa dos Campeões Árabes de 2023.

A situação de Messi é oposta. O argentino não apenas figurou entre os finalistas como venceu a última Bola de Ouro mesmo atuando em uma liga periférica (a MLS, dos Estados Unidos), pelo Inter Miami.

➡️ Quem são os 10 jogadores mais cotados para ganhar a Bola de Ouro?

A vitória do craque, no entanto, não teria sido exatamente pelo seu rendimento no futebol norte-americano, muito menos pelos seus últimos meses no Paris Saint-Germain, e sim pelo seu rendimento na Copa do Mundo do Qatar, disputada em dezembro de 2022 - período de abrangência da última eleição.

Lionel Messi venceu a última edição da Bola de Ouro, tradicional prêmio da revista France Football (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Agora, o cenário parece ser totalmente diferente. Mesmo campeão da Copa América deste ano, Messi sofreu com lesões, que atrapalharam sua sequência nos Estados Unidos. O atacante também não encontrou companheiros de equipe à altura para continuar conquistando campeonatos. Prova disso foi a eliminação precoce do Miami na Liga dos Campeões da Concacaf, nas quartas de final, diante do Monterrey (México).

Independentemente do motivo, a provável ausência de Messi e Cristiano Ronaldo será um marco para o futebol mundial. O sinal de que uma nova geração de jogadores, composta por Mbappé, Haaland, Bellingham e, principalmente, Vinícius Júnior, está pronta para assumir o protagonismo do esporte mais popular do mundo.