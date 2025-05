Ex-técnico do Botafogo, Luís Castro tem acerto encaminhado com novo clube

Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, Luís Castro está acertado com um novo clube para a próxima temporada - trata-se do Al Wasl, nos Emirados Árabes Unidos. O ex-treinador do Botafogo também teve passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde fez seu último trabalho e treinou Cristiano Ronaldo. Luís Castro está sem equipe desde que foi desligado do clube saudita, em setembro de 2024.

De acordo com as informações da imprensa portuguesa, o técnico já está acertado com o Al Wasl, e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Luís Castro vai ocupar a vaga que era do sérvio Milos Milojevic, que levou o time de Dubai ao quarto lugar do último campeonato. O campeão foi o Al Ahli Shabab, comandado por Paulo Sousa, ex-treinador do Flamengo.

Confira os trabalhos mais recentes de Luís Castro

Em 2022, Luís Castro foi anunciado como técnico do Botafogo - se tornando o primeiro treinador da era SAF de John Textor. O português comandou o clube à 11ª colocação do Campeonato Brasileiro um ano depois de jogar a segundda divisão. No ano seguinte, Castro superou as críticas da torcida ao perder o Campeonato Carioca e começou o Brasileirão voando. Em junho de 2023, o Botafogo era líder do campeonato e despontava como o favorito a ser campeão. O português, contudo, tomou a decisão de largar o clube rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, por um salário avaliado em 6 milhões de dólares anuais.

Luís Castro treinou Cristiano Ronaldo no Al-Nassr (Foto: AFP)

No Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, Luís Castro teve um bom desempenho, numericamente falando. Foram 48 jogos, com 34 vitórias, cinco empates e nove derrotas. Um aproveitamento de 74,3%. O desempenho, contudo, não foi o suficiente para vencer o Campeonato Saudita, e Luís Castro foi demitido em setembro de 2024, data desde a qual ele está sem clube.

