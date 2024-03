Ex-técnico com doença terminal realiza sonho de treinar o Liverpool e dá coletiva emocionante; veja o vídeo

Copiar Link

Publicada em 23/03/2024 - 17:17 • Liverpool (ING)

O ex-técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, deu uma entrevista emocionante após o jogo de lendas entre Liverpool e Ajax. O sueco, que revelou recentemente ter um câncer em estágio terminal, comandou os Reds no jogo, que tinha caráter beneficente. Você confere a fala do treinador no vídeo do topo da página.

Eriksson afirmou que treinar o Liverpool em Anfield era um sonho que estava sendo realizado. Um dos momentos altos do jogo foi justamente a entrada do técnico em campo, quando foi ovacionado pela torcida dos Reds.

O sueco ainda revelou que só não foi treinador do clube por detalhes. Vale lembrar que Eriksson comandou a seleção da Inglaterra entre os anos de 2001 e 2006, e disputou duas Copas do Mundo no período.

Neste período, o ex-treinador comandou craques de nível mundial, como David Beckham, Michael Owen, Wayne Rooney, Frank Lampard e Steven Gerrard, este último que também participou do amistoso beneficente.

Sven- Goran Eriksson realizou seu sonho de comandar o Liverpool em jogo de lendas (Foto: SCARFF / AFP)

Em campo, as lendas do Liverpool venceram por 4 a 2. Os gols do jogo foram marcados por Derk Boerrigter e Kiki Musampa, para o Ajax; Gregory Vignal, Djibril Cissé, Nabil El Zhar e Fernando Torres marcaram para o Liverpool.