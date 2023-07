- Sinto saudades do Brasil, mas ao mesmo tempo me sinto muito feliz pelo trabalho que temos feito aqui no Al Taawoun. Me sinto privilegiado de estar vivendo essa oportunidade de evoluir e contribuir para o sucesso da equipe, sempre com pés no chão e trabalhando forte. Fizemos uma boa temporada, mas ainda tem muito para melhorar. Grandes jogadores internacionais vieram jogar no país, será um campeonato difícil, mas acredito e estou confiante que novamente vamos fazer uma boa competição - comentou.