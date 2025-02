Nesta quarta-feira (19), às 22h (horário de Brasília), a 9ª rodada do Campeonato Mexicano marca o duelo entre os líderes da competição, León e América, hoje separados por apenas três pontos na tabela de classificação. Como se não bastasse a acirrada disputa pela primeira colocação, o jogo ainda trará um ingrediente extra: o encontro de dois personagens bem conhecidos dos torcedores brasileiros - e em especial dos são-paulinos.

De um lado, o técnico André Jardine, atual tricampeão mexicano pelo América, que entre 2015 e 18 comandou a equipe sub-20 do São Paulo e, em Cotia, liderou uma das gerações mais vencedoras da história da base brasileira. Após treinar também o time profissional do Tricolor entre 2018 e 19, Jardine assumiu a Seleção Brasileira Sub-23 e em 2021 conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio.

Do outro lado, estará o meia colombiano James Rodríguez, hoje camisa 10 do León, que fez parte do elenco são- paulino que conquistou a inédita Copa do Brasil em 2023, apesar de ter tido passagem apagada pelo Tricolor, com apenas 22 jogos, 2 gols e 4 assistências.

No último sábado (15), o América sofreu seu primeiro revés nesta Liga MX ao ser superado pelo Necaxa por 3 a 2. Antes disso, a equipe de André Jardine vinha de 13 jogos de invencibilidade. Mesmo com a derrota, os americanistas ainda ostentam o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados e se mantêm com 16 pontos, agora na vice-liderança.

- A primeira fase do torneio permite que a equipe vá aprendendo com alguns erros que nos custam três pontos, como foi contra o Necaxa. Ninguém gosta de perder. Temos que trabalhar com mais atenção e não cometer os deslizes que cometemos - declarou Jardine após a partida.

- O León tem feito um grande torneio e sem dúvidas a chegada do James representa um ganho técnico imenso, como ele tem mostrado. Será um teste duríssimo para nós, mas sei que estaremos à altura do desafio - completou o brasileiro, que pode se tornar o primeiro treinador tetracampeão consecutivo da história do país.

Artilheiro da Copa do Mundo de 2014 com 6 gols, eleito para a seleção do torneio pela FIFA e autor do gol do Prêmio Puskas daquele ano, James Rodríguez ostenta em seu currículo passagens por clubes como o Real Madrid e o Bayern de Munique. Após deixar o São Paulo, em julho de 2024, atuou brevemente pelo Rayo Vallecano, da Espanha, antes de acertar com o León. Pelo novo clube, o único invicto da atual edição do Campeonato Mexicano, o meia colombiano soma 6 jogos, 1 gol e 4 assistências, além de já ter recebido a faixa de capitão.

- Estamos na liderança no momento, mas teremos um grande duelo contra o América pela primeira colocação. Esse será um grande jogo para todos os torcedores e todos aqueles que gostam de futebol, porque é um confronto direto e uma oportunidade de abrir vantagem na tabela de classificação - afirmou James Rodríguez.