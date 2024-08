Ex-Santos ganha prêmio de melhor em campo pelo Campeonato Português

Vinícius Zanocelo em ação com a camisa do Estoril. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 16:50 • Redação do Lance!

Emprestado pelo Santos ao Estoril Praia, de Portugal, o meia Vinícius Zanocelo tem ganhado destaque na elite do futebol local. Pela 3ª rodada da Liga Portugal, o jogador foi destaque no empate por 0 a 0 com o Gil Vicente, em casa. Ele foi condecorado com o prêmio de melhor jogador da partida.

Zanocelo atuou durante os 90 minutos do empate e foi destaque ofensivo e defensivo. Confira estatísticas do jogador:

90 minutos jogados

84% no acerto de passe

100% de aproveitamento em dribles

100% de aproveitamento em bolas longas

5 duelos vencidos

3 desarmes

Sobre a atuação, o brasileiro valorizou o esforço do grupo e projetou arrancada na temporada.

-Estou muito feliz por ter recebido esse prêmio, que é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia e nos jogos. Agradeço aos meus companheiros também, mas ninguém faz nada sozinho em campo. Infelizmente não conseguimos a vitória e não é o começo de campeonato que a gente imaginava, mas vamos trabalhar para reverter isso o mais rápido possível.

Vinícius Zanocelo, ex-Santos, recebe premiação no Campeonato Português. (Foto: Divulgação)

Com relação à temporada 2024-25, Zanocelo demonstrou otimismo pelo futuro no time português.

-Cheguei ao Estoril no início do ano, no meio da temporada passada, e agora acho que as coisas vão evoluir mais. Fiz uma boa pré-temporada, e a expectativa é que seja um ano muito bom para mim e para o clube.

Neste domingo (25), o jogador completou 18 partidas com a camisa do Estoril. Esta é a primeira passagem de Zanocelo pelo futebol europeu: antes de rumar ao Velho Continente, ele atuou por Fortaleza, Ferroviária e Ponte Preta, além do Peixe. O contrato dele com o Santos vai até dezembro de 2027.