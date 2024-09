Ex-PSG é oferecido ao São Paulo

Kurzawa comemorando gol pelo PSG (Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)







Publicada em 05/09/2024 - 18:20 • Rio de Janeiro • Atualizada em 06/09/2024 - 06:08

Aparentemente, a contratação de Jamal Lewis, do Newcastle, não foi o suficiente para que o São Paulo deixasse de se preocupar com a lateral-esquerda. Nesta semana, vários nomes foram especulados no clube. Renan Lodi, fora dos planos do Al Hilal, é um dos principais exemplos cogitados. Apesar disso, o ex-Furacão ainda não considera um retorno ao futebol brasileiro.



De acordo com o site Goal, o lateral-esquerdo Layvin Kurzawa, ex-Paris Saint Germain, da França, foi oferecido ao São Paulo. O francês de 32 anos está livre no mercado desde o término do vínculo com o PSG, em maio deste ano. Pouco aproveitado na equipe pariense, o ala participou de apenas 8 jogos oficias nas últimas 3 temporadas, sendo seis deles em empréstimo ao Fulham, na temporada 2022/23. A informação indica que o atleta deu o aval para uma possível transferência para o Brasil. No entanto, a diretoria do clube paulista não se animou com o nome do jogador.





Kurzawa surgiu como um dos principais nomes da França em sua posição e era cotado para ser nome frequente na seleção comandada por Didier Deschamps, quando se destacou no Monaco. Contudo, a expectativa não se confirmou.



Nos últimos anos, o francês vem protagonizando polêmicas extracampo que aparentam ter afetado sua carreira. Em 2017, ele foi vítima de extorsão por um áudio, em que criticava o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps.



Em outros momentos, veículos internacionais apontavam que Kurzawa chamava Leonardo, ex-diretor do PSG, de mentiroso, nos corredor do clube. Na reta final de seu contrato, ele falou publicamente em entrevista que acredita que alguns comandantes da instituição o desrespeitavam.