Manchester United recebe valor astronômico por amistosos na Ásia

O Manchester United receberá 8 milhões de libras (R$ 60 milhões) pela realização de dois jogos após o fim da temporada 2024/2025. Os Diabos Vermelhos viajarão com destino à Ásia assim que encerrar o jogo contra o Aston Villa, pela 38ª rodada da Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No dia 28 de maio, os Red Devils encaram o Time das Estrelas do Sudeste Asiático, enquanto enfrentam a seleção de Hong Kong no dia 30 de maio. Apesar do desgaste, o clube receberá uma bolada por conta da viagem e da apresentação em uma região que conta com diversos torcedores.

continua após a publicidade

No dia seguinte ao último amistoso, o Manchester United será obrigado a ceder seus jogadores para suas seleções. O meia Bruno Fernandes, por exemplo, deve ser convocado por Portugal para a disputa do Final Four da Liga das Nações, que tem semifinal marcada para o dia 4 de junho.

Nota do Manchester United

O Manchester United se pronunciou sobre a realização dos dois amistosos após o confronto com o Aston Villa, que marca o encerramento da temporada. Os Diabos Vermelhos citaram os torcedores como um dos grandes motivos pela realização da viagem.

continua após a publicidade

- A última visita do clube a Kuala Lumpur foi em 2009 e em Hong Kong em 2013, mas o vínculo entre o United e os milhões de fãs leais do clube em toda a Ásia continua tão forte quanto sempre. Os jogos de maio oferecem uma oportunidade única para os jogadores e a equipe se conectarem diretamente com os fãs na Ásia e para o clube se conectar com seus valiosos parceiros comerciais na região.

O Manchester United não disputará o Mundial de Clubes, o que faz com que tenha espaço no calendário para fazer dinheiro e entrar de férias em seguida.