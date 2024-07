Ex-jogador da Inglaterra desabafa sobre tradição no futebol: ‘Não somos o Brasil’

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 13:05 • Rio de Janeiro

Jamie Carragher, ídolo do Liverpool e que disputou duas Copas do Mundo com a Inglaterra, desabafou sobre a seleção nas redes sociais. A derrota do English Team para a Espanha na final da Eurocopa 2024 foi o pontapé para as declarações do ex-jogador e atual comentarista da Sky Sports, que citou o Brasil como exemplo.

- Não somos um país que ganha troféus. Não somos o Brasil. Não somos uma seleção que tem a tradição de ganhar títulos por muitos anos. Sim, nós queremos mudar isso. - disse Jamie Carragher, ex-jogador da Inglaterra.

Para o ex-defensor, os melhores técnicos do mundo estão no futebol de clubes e não se interessam em treinar seleções. O vídeo acima foi publicado antes de Gareth Southgate pedir demissão do cargo de treinador da seleção inglesa.

- Não vejo muitos treinadores abrindo a boca e dizendo "sim, eu vou assumir o trabalho de Gareth Southgate". Não há muito espaço para melhorar nesse sentido. Continuamos obcecados por ótimos treinadores de nível internacional. - acrescentou o ex-jogador.

Além do vice diante da Fúria no domingo (14), também já tinha perdido a final da Eurocopa em 2021 para a Itália. Em Copas do Mundo, alcançou a semifinal em 2018 e as quartas em 2022, caindo para Croácia e França, respectivamente.

- Eu posso garantir que a maior parte dos ingleses, 90 ou 95%, não conhecia o treinador da Espanha (Luis de La Fuente) antes da Eurocopa. Nunca ouviram falar dele. Os melhores técnicos estão na Champions League, porque é onde eles querem estar. Futebol internacional, para mim, é sobre os jogadores. - completou.