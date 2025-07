Principal clube brasileiro no mercado da bola nos últimos anos, o Flamengo trouxe nomes de peso para brilhar em seus gramados. Contudo, a passagem do argentino Carlos Alcaraz revelou que nem todo grande investimento garante sucesso imediato no Rubro-Negro. Contratação mais cara da história do clube à época, o meia desabafou sobre a sua curta passagem no futebol brasileiro.

Alcaraz deixou o Flamengo para ser adquirido definitivamente pelo Everton, da Inglaterra, em maio de 2025, depois de iniciar o ano emprestado ao clube inglês. A equipe de Liverpool optou por exercer a opção de compra, firmando a transferência por 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões), com a possibilidade de pagamento adicional de até 3 milhões de euros (cerca de R$ 19,2 milhões) em virtude de metas esportivas.

Em torneio de pré-temporada da Premier League para 2025/26, o Bournemouth superou os Toffes por 3 a 0 neste sábado (26), com a participação do argentino em campo. Após a derrota, ele concedeu entrevista coletiva à beira do gramado. Na fala, revelou frustração com o desfecho de sua trajetória no Rio de Janeiro e afirmou que gostaria de ter permanecido no elenco rubro-negro.

— Não tenho muito o que dizer. O pouco tempo que passei no Flamengo foi muito bonito, tenho muito carinho pela torcida. Só tenho que dizer que tudo que disseram de mim é mentira. Só tenho isso a dizer. Falaram muitas coisas de mim. Filipe (Luís), (José) Boto e eu sabemos por que decidi sair. Só isso! Que as pessoas fiquem tranquilas. Eu realmente queria ficar no Flamengo, queria ficar porque sei o nível de jogador que sou. Tentaram colocar as pessoas contra mim — disse Alcaraz, em conversa à ESPN.

— A verdade é que em todos os clubes que passei, fui bem. E não foi o caso (no Flamengo). A verdade é que não foi. Sempre que coloquei a camisa do Flamengo, sabia a responsabilidade que tinha, sabia o que tinha que fazer. Depois que falaram que não encontraram a posição, obviamente que não gostei. Sou jogador e posso me acomodar em qualquer posição. Hoje aconteceu de eu jogar em uma posição totalmente nova e tratei de me habituar. Falaram muitas coisas que não são verdade. Só tenho a agradecer à torcida do Flamengo, no pouco tempo que tive sempre me fizeram me sentir querido, sempre me mandaram mensagens de apoio. Só agradecer por esse tempo e que saibam que eu sempre quis ficar no Flamengo e que não fui decisão minha de sair — finalizou. Veja o vídeo da entrevista abaixo:

Contratado pelo Flamengo em agosto de 2024 junto ao Southampton, da Inglaterra, Alcaraz chegou por 19 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões à época). No entanto, a passagem foi breve: apenas 19 partidas, com três gols e duas assistências.

Desde sua chegada ao futebol inglês, Alcaraz participou de 16 jogos pelo Everton, anotando dois gols e distribuindo três assistências. O meio-campista rapidamente conquistou espaço na equipe e atualmente desempenha papel relevante no elenco.

