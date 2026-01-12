Ex-Flamengo, goleiro Gabriel Batista dá assistência em clássico português

Ex-jogador do Flamengo, o goleiro Gabriel Batista viveu um momento inusitado em sua carreira, no último domingo (11). O brasileiro foi responsável por dar uma assistência no empate por 3 a 3 entre Santa Clara e Nacional, pelo Campeonato Português.

Quando o Santa Clara perdia o confronto por 3 a 2, Gabriel Batista aproveitou uma cobrança de escanteio no último lance do jogo, foi para a área e deu uma assistência de cabeça para o gol de Elias Manoel. O atleta comentou sobre o inusitado feito em sua carreira.

- Eu não tenho muito o costume de ir para a área nos escanteios, mesmo no fim da partida. Mas dessa vez fui. Sabíamos da importância da partida, principalmente pelo fato de gente conseguir abrir 2 a 0 e sofrer a virada. Graças a Deus tive a sorte de desviar e o Elias foi feliz em completar para as redes. Foi alegria total. Saí comemorando muito. Tenho um carinho muito especial por esse clube e quero sempre poder ajudar, não importa como. A gente valoriza o empate porque a liga portuguesa é muito difícil. Levar um pontinho para casa é para ser celebrado.

O Santa Clara viveu uma temporada histórica em 2024/2025. O time terminou o Campeonato Português em 5º, com 57 pontos, a maior pontuação do clube em todos os tempos, o que valeu uma vaga na Conference League. Para Gabriel Batista, a temporada foi de memorável: ele se tornou o goleiro com mais jogos sem sofrer gols pelo Santa Clara e foi eleito o melhor goleiro da competição por jornais portugueses.

O Santa Clara volta a campo no domingo (18), contra o Famalicão, pelo Campeonato Português, às 12h30 (de Brasília).

