André Luiz, ex-Flamengo e atual jogador do Rio Ave, de Portugal, está perto de reforçar o Olympiacos. Os gregos, que estão na disputa da Champions League e ocupam o segundo lugar na liga local, entraram na corrida com o Benfica, que recebeu recusa de uma proposta de R$ 94 milhões. A informação foi publicada pelo "Ge".

O atacante de 23 anos deve assinar um vínculo de quatro anos e meio, válido até o final do primeiro semestre de 2030. Tanto o Rio Ave quanto o Olympiacos são de posse do também grego Evangelos Marinakis, que teve seu nome ligado a uma compra das ações do Vasco no futebol brasileiro.

André atuou em 20 jogos na temporada portuguesa, tendo registrado sete gols e cinco assistências. Atualmente, a equipe ocupa a 12º colocação, com 20 pontos, oito acima do Tondela, que abre a zona de rebaixamento.

André Luiz, ex-Flamengo, pode jogar a Champions pelo Olympiacos (Foto: Divulgação)

🔢 Vai jogar a Champions? Os números de André Luiz pelo Flamengo

Revelado nas categorias de base do Ninho do Urubu, André Luiz fez nove jogos pela equipe principal rubro-negra. A estreia aconteceu em 2021, na última rodada do Brasileirão, em derrota diante do Atlético-GO por 2 a 0. Seu único gol aconteceu duas temporadas depois, diante do Resende, pelo Campeonato Carioca.

