Ex-Flamengo e alvo de brasileiros, Michael indica saída do Al-Hilal

Michael, em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 15:21 • Rio de Janeiro

Xodó da torcida do Flamengo, o brasileiro Michael deu indícios, por meio das suas redes sociais, que pode estar de saída do Al Hilal. O jogador de 28 anos publicou uma imagem em seu story do Instagram, antes da final da Supercopa da Arábia Saudita, com as palavras 'Last Dance' (Última Dança).

➡️América-MEX de André Jardine duela contra MLS por vaga na semi da Leagues Cup

O clube comandado por Jorge Jesus começou a temporada 2024/25 com chave de ouro, batendo o Al-Nassr por 4 a 1 pela final da Supercopa da Arábia Saudita.

Pouco antes do início da janela de transferências de julho, o atacante teve seu nome ligado a um possível retorno ao futebol brasileiro na janela de transferências. Entre os clubes interessados no atacante estariam Cruzeiro, Grêmio e o próprio Rubro-Negro.

Para o lado do clube mineiro, a transferência é considerada difícil, mas o Cabuloso já tem em mente que precisará investir pesado para mudar o time de patamar.

O que pode facilitar a negociação entre os clubes é a recém-chegada de Matheus Pereira: a equipe mineira fechou acordo com o Al-Hilal, nos últimos meses, para a transferência do jogador em definitivo. Além de Michael, a Raposa já acertou com Kaio Jorge e Lautaro Díaz.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o lado do Flamengo, a bola relação com o clube enquanto defendeu o clube carioca pode ser crucial. O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, admitiu a possibilidade da volta do atacante Michael, atualmente no Al Hilal. Em entrevista ao podcast “Mundo GV”, o mandatário, aliás, não foi direto, mas evitou descartar a possibilidade.

- A gente não pode falar número e não pode falar nome. Vamos dizer que há um alinhamento de pensamento entre torcedores e gestores do clube. É sempre uma possibilidade, saiu num momento que era importante na carreira dele. Pode acontecer. O Gerson saiu e voltou - disse Rodolfo Landim.

O Grêmio também entrou na briga pelo atleta do Al-Hilal. Renato Gaúcho, técnico do Imortal e que treinou o jogador no Flamengo em 2021, já afirmou algumas vezes que gostaria de contar com Michael. A diretoria do clube decidiu disputar a contratação do atacante com o time carioca, e uma situação pode ajudar o jogador a desembarcar em Porto Alegre.

Atacante de 28 anos despertou interesse de clubes brasileiros (Foto: Divulgação / Al-Hilal)