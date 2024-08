América-MEX de André Jardine duela contra MLS por vaga na semi da Leagues Cup

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 14:37 • São Paulo (SP)

A Leagues Cup, competição criada em 2023 para colocar frente a frente todas as 18 equipes do Campeonato Mexicano e as 29 franquias da MLS, se encaminha para sua reta final. Se em sua primeira edição, o torneio norte-americano consagrou Lionel Messi e o Inter Miami com o título, agora, no segundo ano, a competição tem boas chances de ter um outro sul-americano como campeão.

Na noite deste sábado (17), o América do México, treinado por André Jardine, técnico campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio 2020, encara o Colorado Rapids em Los Angeles, em jogo único pelas quartas de final. Entre os oito times restantes, há apenas dois mexicanos - Mazatlán e América - contra seis times da MLS. O atual campeão Inter Miami, de Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets, já foi eliminado.

- O nível do torneio é bastante alto. É muito interessante essa troca de conhecimentos e ulturas diferentes que a Leagues Cup proporciona, o que só contribui para o desenvolvimento do futebol no continente. Para os times mexicanos, acho que há alguns desafios extras, como os longos deslocamentos, já que os jogos são disputados só nos Estados Unidos e no Canadá. Mas estamos lidando bem com isso e contamos com um fator importante, que é o nosso torcedor. É impressionante chegar em qualquer lugar daqui e encontrar tantos torcedores do América - disse André Jardine.

Caso avance às semifinais, o América enfrentará o vencedor do duelo entre Seattle Sounders e Los Angeles FC, time dos franceses Hugo Lloris e Olivier Giroud. No cargo desde junho do ano passado, Jardine conduziu o América a seu primeiro bicampeonato mexicano em 33 anos, além de celebrar recentemente os títulos da Supercopa MX e do Campeón de Campeones.

As quatro conquistas fizeram com que o brasileiro fosse eleito o Treinador do Ano em 23/24 pela Liga MX e fosse escolhido para dirigir a seleção dos astros mexicanos no All-Star Game, no último mês de julho, em que sua equipe goleou as estrelas da MLS por 4 a 1.

- As conquistas são o nosso combustível. Construímos um ótimo ambiente aqui e o desafio diário para todos nós é não descansar à sombra do sucesso. Temos um grupo ambicioso, que quer sempre mais, e isso é um fator chave no futebol. Todos aqui acreditam na nossa ideia, de sermos sempre protagonistas das partidas. Nós vamos trabalhar muito por essa Leagues Cup, que seria uma conquista de afirmação para o futebol mexicano - conclui André Jardine.