Stiven Mendoza teve experiências em quatro clubes do futebol brasileiro (Foto: Alan Morici)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 03:00 • Guanajuato (MEX)

Após boa passagem pelo Adana Demirspor, da Turquia, o atacante Stiven Mendoza, ex-Corinthians e Santos, acertou a sua transferência para o Club León, do México. O colombiano acertou contrato em definitivo com a nova equipe, com duração de dois anos. "Speed" celebrou a sua chegada ao León e destacou a grandeza do clube.

- Muito feliz por poder acertar com um clube como o León. É um grande desafio para a minha carreira, jogar em um clube tão tradicional como o León, em um país que é apaixonado por futebol, isso me deixa muito empolgado para poder entrar logo em campo e ajudar os meus companheiros a conquistar os objetivos do clube - disse.

Aos 32 anos, essa será a primeira experiência de Mendoza atuando no futebol mexicano. Em 2016, Stiven atuou no New York City, dos Estados Unidos; no Brasil, atuou por Bahia e Ceará, além da dupla de gigantes paulistas. Além do Apertura, o León tem neste início de temporada a disputa da Leagues Cup. Mendoza falou que está bem fisicamente e que espera estrear bem e ajudar o León.

- Eu estava treinando bastante nas minhas férias e chego muito bem fisicamente. Espero poder entrar em campo o mais rápido possível. Será uma temporada difícil, temos grandes adversários, mas vamos com tudo em busca de poder conquistar as vitórias e colocar o León entre os primeiros em todas as competições - concluiu.

Stiven Mendoza, atacante com passagens por Corinthians e Santos, é apresentado pelo León, do México (Foto: Divulgação/León)

Mendoza já pode estrear pelo León na partida do próximo (21), contra o Necaxa. O jogo será válido pelo Campeonato Mexicano.