Flamengo acerta renovação de contrato de promessa da base

O Flamengo acertou a renovação de contrato de uma das grandes promessas do time carioca. Trata-se de Pablo Lúcio, meio-campista de 18 anos. O novo vínculo do Garoto do Ninho, que tem passagens pelas seleções de base, vai até o fim de 2030.

O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa de Pablo Lúcio. O jogador rubro-negro compartilhou a postagem em sua conta no "Instagram".

- Destaque do Flamengo, o meio-campista Pablo Lúcio renovou seu contrato com o clube até 2030. Parabéns, Pablo! Agradecemos ao Clube de Regatas do Flamengo e à família do jogador pela confiança - diz a postagem, que conta com uma forte do meia ao lado de José Boto, diretor de futebol.

Pablo Lúcio com a taça da Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Pablo Lúcio recebeu a primeira oportunidade no elenco profissional durante a pré-temporada deste ano, nos Estados Unidos. Ele chegou a entrar em campo no amistoso contra o São Paulo, e agradou os torcedores rubro-negros. Além disso, o meia disputou o Campeonato Carioca.

Nas divisões de base do Flamengo, Pablo Lúcio conquistou o título da Libertadores Sub-20.

