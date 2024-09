Cristiano Ronaldo antes de compromisso de Portugal (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 11:57 • Lisboa (POR)

Cristiano Ronaldo é conhecido e idolatrado por sua mentalidade vencedora. Multicampeão nos clubes por onde passou, o português, com 39 anos, passou da marca de 900 gols nesta Data Fifa, e abriu contagem para o sonho de chegar aos 1.000 tentos.

Mas quem vê o astro atuando em alto nível pelo Al-Nassr e pela seleção se surpreende com a declaração de um ex-companheiro do camisa 7. Costinha, jogador da Seleção das Quinas na década de 2000, afirmou que Ronaldo aspirava encerrar sua carreira precocemente.

- Me recordo que, em 2003, em um amistoso contra o Cazaquistão, ele me falou que queria abandonar o futebol aos 30 anos. Me dizia "Costa, vou jogar até os 30 e depois vou fazer algo diferente". Passaram mais de duas décadas e ele segue jogando muito, em qualidade e quantidade - afirmou o ex-zagueiro, em entrevista ao jornal "A Bola".

Questionado sobre a possibilidade de Cristiano chegar aos quatro dígitos de bola na rede, Costinha afirmou que acha difícil, mas não duvida do capitão português.

- Isso vai depender de muitos fatores. Depende do que vai acontecer no futuro, e também se ele vai querer seguir jogando. Mas se ele tiver a oportunidade, vai tentar e pode conseguir, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Quando tinha 18 anos, já percebíamos uma força de vontade incrível. Por isso não me surpreende o que ele faz. É um grande jogador e uma excelente pessoa, muito profissional. Tiro o chapéu para ele - completou o defensor.

Cristiano Ronaldo e Costinha juntos em treino de Portugal (Foto: MARTTI KAINULAINEN/AFP via Getty Images)

Em dois jogos nesta Data Fifa, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes: primeiro, na quinta (5), contra a Croácia, para alcançar os 900; três dias depois, diante da Escócia, para abrir a contagem na nova centena. Portugal lidera o grupo A1 da Liga das Nações da Europa, com seis pontos.