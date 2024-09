Cristiano Ronaldo decide, e Portugal vence a Escócia na Liga das Nações da Europa

Cristiano Ronaldo em ação por Portugal (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 17:53 • Lisboa (POR)

Cristiano Ronaldo decidiu mais uma vez. De virada, Portugal vence a Escócia, por 2 a 1, neste domingo (8), no Estádio da Luz, em jogo válido pela segunda rodada do grupo A1 da Nations League. Na estreia, os lusitanos bateram a Croácia pelo mesmo placar, com direito ao gol 900 do capitão português.

No momento que as equipes entraram em campo, o que mais chamou atenção dos torcedores foi a ausência de Cristiano Ronaldo entre os titulares. Diogo Jota, do Liverpool, foi escalado para ocupar a vaga do artilheiro.

Logo nos primeiros sete minutos da partida, em jogada ensaiada no lado esquerdo do campo, a seleção escocesa abriu o placar com gol de cabeça de Scott McTominay. O central recebeu cruzamento e cabeceou sem chances para o goleiro Diogo Costa.

Mesmo sem a vantagem, Portugal ditou o ritmo do jogo e manteve a posse de bola em peso no campo adversário. Apesar de ter maior parte do controle do jogo, o time de Roberto Martínez teve algumas dificuldades para resumir o alto volume em gols: ao todo, os lusitanos finalizaram 26 vezes, contra cinco dos visitantes.

Na volta do intervalo, a seleção portuguesa teve algumas mudanças e marcou seu gol de empate. Bruno Fernandes, maestro da noite em Lisboa, recebeu o passe de Rafael Leão e finalizou de fora da área com a perna esquerda.

Porém, quem roubou a cena mais uma vez foi o astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Ao entrar no segundo tempo, mesmo tendo poucas oportunidades no controle absoluto dos lusitanos, o camisa 7 virou o jogo.

Com o resultado, Portugal garante os três pontos na segunda rodada do Grupo A1 e soma lidera com seis.

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal 2 x 1 Escócia

2ª rodada - Grupo A1 - Nations League

📆 Data e horário: domingo, 8 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem (ITA): Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (auxiliares); Giovanni Ayroldi (quarto árbitro); Aleandro Di Paolo e Daniele Paterna (VAR)

⚽ Gols: Scott McTominay, aos 7' (ESC); Bruno Fernandes, aos 54' e Cristiano Ronaldo, aos 88' (POR)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Bernardo Silva, João Palhinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão e Diogo Jota.

ESCÓCIA (Técnico: Steve Clarke)

Angus Gunn; Anthony Ralston, Grant Hanley, Scott McKenna e Andrew Robertson; Kenny McLean e Billy Gilmour; John McGinn, Scott McTominay e Ryan Christie; Lyndon Dykes.