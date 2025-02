Ex-Botafogo brilha em classificação na Liga dos Campeões da Ásia

Com um gol de cabeça do atacante Erison, ex-Botafogo, o Kawasaki Frontale derrotou o Pohang Steelers, na Coréia do Sul, nesta terça (11), por 4 a 0, na Liga dos Campeões da Ásia. O jogador, que também vestiu as cores do São Paulo, entrou na partida aos 38 minutos da etapa final e balançou as redes sete minutos depois, após aproveitar cruzamento vindo da direita e finalizar forte de cabeça para o chão.

Com o resultado, o Kawasaki assumiu a vice-liderança do Grupo B, com 15 pontos em 7 jogos, e avançou para as oitavas de final da competição, que também conta com os endinheirados Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Ex-Botafogo em grande fase na Ásia

Após a atuação, o brasileiro celebrou a ótima fase pela equipe japonesa e projetou o restante da competição continental.

— Venho trabalhando muito para aproveitar as chances que tenho recebido e graças a Deus fui feliz novamente e consegui marcar mais um gol com a camisa do Kawasaki. Conseguimos dar o primeiro passo que planejamos, que era garantir a classificação, agora vamos com tudo para as próximas e decisivas fases da Liga dos Campeões da Ásia. Espero que mais gols possam vir na sequência e que consigamos chegar o mais longe possível, quem sabe, até o título do torneio - disse Erison.

Contratado pelo clube japonês após passagem pelo São Paulo, Erison marcou seu 11º gol em 38 jogos disputados. O atacante brasileiro contribuiu ainda com quatro assistências, com participação direta em 15 gols da equipe na temporada.

Erison, ex-Botafogo e São Paulo, em ação pelo Kawasaki (Foto: Reprodução/Instagram)

