Ex-Barcelona abandona clube após quatro partidas

Ex-Barcelona, Víctor Valdés abandonou o comando do Real Ávila após apenas quatro partidas na equipe. O anúncio foi uma surpresa, uma vez que o treinador havia assinado um contrato até o fim da temporada 2025/2026.

- O Real Ávila comunica que o treinador Víctor Valdés não continuará no clube na próxima temporada por seu desejo. O treinador comunicou mediante uma carta ao clube o desejo de não continuar no Real Ávila na próxima temporada 2025/26. Agradecemos por classificar a equipe aos playoffs e o desejamos muita sorte - diz o comunicado oficial do clube.

Em quatro partidas, Víctor Valdés conquistou duas vitórias, mas sofreu duas derrotas e não conseguiu o acesso à terceira divisão espanhola. Nas semifinais playoffs de acesso, o Real Ávila foi eliminado para o Cacereño.

Víctor Valdés iniciou sua carreira comandando a base do Moratalaz, além de acumular uma rápida passagem pelo Barcelona, em La Masia. Entre 2020 e 2021, o ex-jogador também assumiu o Horta, da Espanha. Antes de assumir o Real Ávila, o profissional estava há quatro anos no mercado.

