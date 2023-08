O QUE VEM POR AÍ?

o Everton inicia 2023/24 depois de um período desafiador na última edição do campeonato. A equipe conseguiu escapar do rebaixamento por pouco, terminando na primeira colocação fora da zona de perigo, à frente Leicester City, com dois pontos de diferença. Sob a direção do treinador Sean Dyche, os Toffees buscam aprender com as lições da temporada anterior e reforçar seu desempenho nesta edição.



