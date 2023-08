SONHANDO ALTO

A seleção da Austrália tem se beneficiado com o fator casa e vem fazendo uma Copa do Mundo histórica. Na fase de grupos, a equipe conseguiu uma grande reação rumo à liderança do grupo B. Na estreia, uma vitória pelo placar mínimo sobre a Irlanda colocou a equipe na frente da chave, mas uma virada sofrida para a Nigéria no jogo seguinte acabou tirando o time de Tony Gustavsson da zona de classificação. No último compromisso, veio a virada de chave: goleada sobre o bom time do Canadá para dar confiança às jogadoras. Nas oitavas, Caitlin Foord e Hayley Raso garantiram a vaga nas quartas contra a Dinamarca. Se vencer, será a primeira vez das Matildas na semifinal do Mundial.