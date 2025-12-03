Nesta quarta-feira (3), o Sunderland esteve perto da história no empate com o Liverpool por 1 a 1, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Com gol de Talbi, os Black Cats quase alcançaram sua primeira vitória contra os Reds na história da Premier League e também o primeiro triunfo fora de casa diante do adversário em 42 anos. Entretanto, Florian Wirtz apareceu no fim, construiu a jogada e participou diretamente do lance que definiu o empate.

O confronto colocava em campo dois cenários distintos. O Liverpool, gigante do país e atual campeão, atravessava fase ruim e buscava reagir para encostar novamente na parte alta da tabela. Do outro lado, o Sunderland, recém-promovido e inicialmente cotado apenas para brigar contra o rebaixamento, vivia um momento positivo e já aparecia como candidato a vaga em competições internacionais.

Dentro de campo, o equilíbrio foi perceptível. Mesmo em Anfield, o Sunderland mostrou organização e não permitiu domínio amplo dos mandantes. No primeiro tempo, o Liverpool teve mais posse de bola e finalizou levemente mais, porém sem grande supremacia. A melhor chance dos Reds parou em Roefs, que fazia partida segura e foi nome importante dos visitantes.

Jogadores do Liverpool e Sunderland no duelo pela bola, na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

A etapa final manteve o cenário de tensão. O Liverpool acelerou, ocupou mais o campo ofensivo e levou perigo com frequência, mas o Sunderland respondeu com boas transições e manteve o jogo vivo. O gol saiu após vacilo defensivo: Van Dijk afastou mal, Le Fée recuperou, encontrou Talbi e o marroquino arriscou de longe. A bola desviou no próprio zagueiro holandês e enganou Alisson, morrendo no fundo da rede.

A vantagem, porém, não durou. Na reta final, sob pressão intensa, Wirtz — contratação de 150 milhões de euros e alvo de cobranças pelo rendimento abaixo do esperado — partiu para cima da marcação, driblou e finalizou. A bola desviou em Mukiele e entrou. Mesmo com a jogada construída pelo alemão, o gol foi anotado oficialmente como contra do lateral do Sunderland.

Liverpool tem grande domínio em duelos contra o Sunderland

Em caso de vitória, o Sunderland quebraria um jejum que já durava 42 anos em Anfield. A última vitória sobre o Liverpool havia sido em 2012, por 1 a 0, atuando em casa. De lá para cá, foram dez confrontos com seis vitórias do Liverpool. O último triunfo dos Black Cats no estádio dos Reds ocorreu em 1983.

Com o resultado, a situação de tabela não sofreu grandes alterações. O Sunderland, apesar do bom momento, permaneceu na 6ª posição, enquanto o Liverpool seguiu em 8º lugar na Premier League.

