PAOK confirma o favoritismo contra o Shamrock Rovers e avança na Europa League

Jogadores do PAOK comemoram o segundo gol do jogo de volta contra o Shamrock Rovers (Foto: Divulgação UEFA)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 18:54 • São Paulo

Com vantagem de 4 a 0 no placar construído na ida, o PAOK foi a campo com o time misto e fez 2 a 0 sem dificuldade contra o Shamrock Rovers, em Dublin, na Irlanda. Com o resultado, o clube grego confirmou a classificação para a fase de liga da competição. O sorteio para a próxima etapa da Europa League será realizado na sexta-feira (30).

Mesmo com a necessidade de vitória por cinco gols de diferença para avançar, o Shamrock não criou chances claras para marcar no primeiro tempo. Do outro lado, o PAOK não se arriscou, mas teve a melhor oportunidade em uma cobrança de falta da entrada da área. O goleiro Pohls fez grande defesa e o placar não saiu do 0 a 0.

Na segunda etapa, o time da Grécia aumentou o ritmo aos poucos e começou a construir jogadas perigosas. O goleiro do time irlandês, Pohls, se tornou um dos melhores em campo com pelo menos oito defesas. Mas, em duas chances, o PAOK colocou a bola na rede, com Ozdoev, aos 19, e Despodov, aos 30.

O atacante brasileiro Taison foi poupado do time titular e entrou aos 26 do segundo tempo. Com o novo formato da Europa League, o PAOK terá oito rodadas pela frente na fase de liga, contra oito adversários diferentes em jogos únicos, sem partida de volta.

✅ FICHA TÉCNICA

SHAMROCK ROVERS x PAOK

EUROPA LEAGUE - PLAYOFFS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Tallaght Stadium, em Dublin, na Irlanda

⚽Gols: Ozdoev (64’) e Despodov (75’)

⚽ ESCALAÇÕES

SHAMROCK ROVERS (Técnico: Stephen Bradley)

Pohls; Kavanagh (Grace), Cleary, Roberto Lopes; O'Sullivan, McEneff, O'Neill (Noonan), Towell; Burns (Farrugia), McNulty (Mândroiu); Byrne (Burke)

PAOK (Técnico: Razvan Lucescu)

Kotarski; Jonny, Kedziora, Michailidis, Baba (Rafa Soares); Ozdoev (Schwab), Camara; Zivkovic (Konstantelias), Despodov, Murg (Taison); Tissoudali (Chalov).