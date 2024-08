Ajax confirma favoritismo, vence o Jagiellonia e está na fase de liga da Europa League

Brobbey marca para o Ajax contra o Jagiellonia (Foto: Olaf Kraak / ANP / AFP / Netherlands OUT)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 16:56 • Amsterdã (HOL)

O Ajax, da Holanda, está classificado para a fase de liga da Uefa Europa League 2024-2025, após vencer o Jagiellonia, da Polônia, por 3 a 0 (7 a 1 no agregado) nesta quinta-feira (29). Os gols da partida foram marcados por Kian Fitz-Kim, Kenneth Taylor e Brian Brobbey. O confronto teve transmissão ao vivo no YouTube do Lance!.

Como foi a partida entre Ajax e Jagiellonia?

Os donos da casa dominaram o duelo do início ao fim. Mesmo com o resultado de 4 a 1 a favor no jogo de ida, o Ajax ocupou o campo de ataque e controlou a posse de bola no primeiro tempo, com incríveis 77%. Além disso, criou grande volume de chances, com 12 finalizações. Apesar disso, demorou a furar a defesa do Jagiellonia, conseguindo marcar apenas aos 43 minutos, quando os poloneses avançaram para pressionar o tiro de meta. Os holandeses conseguiram boa saída em velocidade e Kian Fitz-Kim abriu o placar antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Ajax deixou de ter a bola, mas seguiu criando perigo. O campeão da Polônia trocou mais passes e tentou controlar a partida, mas não conseguiu converter em chances. Por sua vez, os mandantes apostaram nos contra-ataques para ampliar e confirmar a vitória. Assim, Kenneth Taylor marcou o segundo os holandeses aos 19 minutos, e Brian Brobbey fechou o placar aos 26'.

Ajax e Jagiellonia se enfrentaram pela Europa League (Foto: Olaf Kraak / ANP / AFP / Netherlands OUT)

✅ FICHA TÉCNICA

AJAX x JAGIELLON BIALYSTOK

EUROPA LEAGUE - PLAYOFFS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 29 de agosto de 2024, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda

⚽ Gols: Kian Fitz-Kim, Kenneth Taylor e Brian Brobbey (AJA)

⚽ ESCALAÇÕES

AJAX (Técnico: Francesco Farioli)

Remko Pasveer; Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato; Kenneth Taylor, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim; Bertrand Traoré, Brian Brobbey e Stevem Bergwijn.

JAGIELLONIA BIALYSTOK (Técnico: Adrian Siemieniec)

Max Stryjek; Michal Sáček, Mateusz Skrzypczak, Dusan Stojinovic, João Moutinho; Darko Churlinov, Nené, Taras Romanczuk, Kristoffer Normann Hansen; Jesús Imaz e Afimico Pululu.