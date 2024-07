Eurocopa x Copa América: existe uma diferença tão grande nas arbitragens?

(Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro

A Copa América e a Eurocopa estão prestes a terminar. Ambas decidirão seus campeões neste domingo (14), sendo Argentina e Colômbia no lado dos sulamericanos, e Espanha e Inglaterra pros europeus. No entanto, a questão é, existe diferença tão grande no nível técnico e na arbitragem dos continentes?

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que marcou fortemente as semifinais da Copa América foi a briga após o apito final de Uruguai e Colômbia. De um entrevero entre Luis Suárez e Miguel Borja, uma pancadaria se instaurou dentro do campo e subiu também para as arquibancadas, manchando a classificação.

Diferente das edições anteriores, na temporada 2020/21, atualmente a Euro possui uma média maior de cartões amarelos que a Copa América, e foram registrados 98 cartões amarelos na fase de grupos do torneio europeu. Agora em 2024 foram 166.

Segundo levantamento feito pelo chefe de arbitragem da Uefa, Roberto Rosetti, houve um aumento de quase 70% no número de cartões amarelos aplicados pelos árbitros na fase de grupos. O principal motivo para isso foi o aumento das chamadas "faltas táticas", que saltaram de oito para 35.

Confira alguns comparativos entre Copa América e Eurocopa

(Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Euro 2024:

Médias por partida

Gols contra: 0.20

Cartões amarelos: 4.46

Faltas por jogo: 22.4

Pênaltis: 0.24

Passes certos: 839.6

Grandes chances de gol: 4.50

Copa América 2024:

Médias por partida

Gols contra: 0.00

Cartões amarelos: 3.73

Faltas por jogo: 26.2

Pênaltis: 0.33

Passes certos: 628.5

Grandes chances de gol: 4.13