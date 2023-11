A Eurocopa de 2024, que acontecerá na Alemanha, pode ter um trio de arbitragem brasileiro. Wilton Pereira Sampaio, que apitou na Copa do Mundo de 2022, pode aparecer na competição europeia. Além do árbitro, os auxiliares Bruno Boschilia e Bruno Pires foram convidados pela Uefa para participarem do curso de arbitragem e podem ser chamados.