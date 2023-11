Efeito Hollywood: Wrexham, da quarta divisão, supera clubes da Premier League nas redes sociais

O Wrexham vive uma onda de popularidade desde sua aquisição pelo astros de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mcelhenney. Apesar de jogar na League Two, a quarta divisão da Inglaterra, o clube do País de Gales já tem mais seguidores nas redes sociais do que times da Premier League.



Um dos principais motivos para o aumento no número de seguidores é a série "Welcome to Wrexham", que acompanha os bastidores do clube desde 2021. A segunda temporada foi lançada recentemente e mostra detalhes da campanha do título da quinta divisão inglesa em 2022/23.



