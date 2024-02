O futuro de Luka Modric ainda é uma incógnita pelas ruas de Madrid. Insatisfeito com o papel atual no time de Carlo Ancelotti, o croata já demonstrou vontade de deixar o Real Madrid no verão europeu, após 12 temporadas com a camisa merengue. Além do interesse de clubes sauditas, que não são novidade para o staff do atleta, uma nova alternativa surge no horizonte: o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez.