Estrela da seleção da Alemanha pode perder a titularidade no mata-mata da Eurocopa

Seleção da Alemanha treina antes de duelo decisivo na Euro 2024. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 07:00 • Dortmund (ALE)

Na preparação para o duelo contra a Dinamarca, no próximo sábado (29), pelas oitavas de final da Eurocopa, a Alemanha deve ter mudanças no setor ofensivo do time titular. De acordo com a Sky Sports da Alemanha, Florian Wirtz deve dar lugar para Niclas Fullkrug no onze inicial da seleção.

Dúvidas na Alemanha

Em coletiva de imprensa, Julian Nagelsmann foi questionado sobre a possível promoção de Fullkrug ao time titular, mas evitou cravar informações à imprensa. Apesar disso, é muito possível que o atacante do Borussia Dortmund, destaque do time na primeira fase, faça uma dupla de ataque com Kai Havertz, mantido entre os titulares.

Com o atacante do Arsenal garantido no time, Florian Wirtz deve ser sacado. Além da Sky Sports, o jornal BILD também informou que Fullkrug esteve entre os titulares no treino fechado da seleção alemã. O atacante, que substituiu Wirtz no empate por 1 a 1 contra a Suíça, decidiu o jogo com um gol nos acréscimos e garantiu a liderança da Alemanha do Grupo A.

Ao lado de Musiala, Fullkrug é o artilheiro da Alemanha na Eurocopa 2024. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Outra questão que atinge o treinador da Alemanha é a titularidade de Antonio Rudiger. O zagueiro do Real Madrid sofreu uma distensão na parte superior da coxa e ainda é dúvida na escalação.

A tendência, entretanto, é que a situação tenha um final feliz: o defensor retornou aos gramados na última sessão de treinos.

Informações gerais da partida

⚽ Alemanha x Dinamarca

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: Sportv e Globoplay

