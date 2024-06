Clube da Premier League recusa oferta de Grêmio por centroavante da Copa América

Michail Antonio está na mira do Grêmio (ETHAN MILLER /AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:22 • Londres (ING)

O West Ham recusou uma oferta de dois milhões de libras (R$ 14 milhões) do Grêmio pelo atacante Michail Antonio, segundo o "The Athletic". O centroavante está atuando na Copa América com a Jamaica.

Apesar disso, o Tricolor segue interessado na chegada do centroavante de 34 anos, que tem contrato com os Hammers até junho de 2025. No entanto, o Imortal não sabe se apresentará uma nova proposta esse ano.

Caso não renove seu vínculo com o West Ham, Antonio pode assinar um pré-contrato sem custos com outro clube em janeiro. Além do Grêmio, o jogador também é alvo de interesse de equipes da Arábia Saudita e Estados Unidos.

Nesse momento, o Tricolor não conta com Diego Costa, que sofreu uma lesão e desfalca a equipe de Renato Gaúcho. Com isso, o treinador vem atuando com JP Galvão no time titular.