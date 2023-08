CONTRARIANDO OS GRANDES

O começo do Al-Fateh na competição é positivo. O time do brasileiro Petros não é um dos quatro grandes afortunados com o aporte do Fundo de Investimento Público local, mas vai compensando um menor poder aquisitivo com jogos consistentes até o momento. Na estreia, a equipe comandada pelo ex-jogador croata Slaven Bilić empatou em 1 a 1 com o Al-Taawon. A primeira vitória veio no jogo seguinte: a equipe saiu atrás no placar, mas com um gol de Batna e dois de Cristian Tello (com passagem pelo Barcelona), virou sobre o Al-Okhdood.