A direção santista, no entanto, não aceitou a oferta de 12 milhões de euros (R$ 64,9 mi, na cotação atual) mais 6 milhões de euros (R$ 32,4 mihões) em metas a serem atingidas feita pelos italianos. Isso gerou desconforto entre o atleta e seu estafe, já que na renovação contratual firmada no início do ano passado, o departamento de futebol do clube alvinegro prometeu que não dificultaria uma saída do profissional para a Europa na janela de transferências deste meio do ano. No entanto, como havia negociado Deivid Washington com o Chelsea, da Inglaterra, o Santos 'bate o pé' e garante que não venderá Marcos Leonardo até o fim do ano.