Espanha x Itália: como é o histórico do confronto?

Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Espanha e Itália se reencontram, nesta quinta-feira (20), na partida válida pela segunda rodada do grupo B da Eurocopa. Ambas com três pontos, as seleções duelam para classificar em primeiro nos mata-matas. Confira o retrospecto das campeães continentais!

Estatísticas de Espanha e Itália

Rivais em competições continentais, Espanha e Itália decidiram finais e diversos mata-matas de Copas do Mundo, Eurocopa e Liga Nações. Curiosamente, quem tem a vantagem do confronto no retrospecto é o empate: em 38 duelos, houve 16 placares igualados, 12 vitórias da 'Furia Roja' e 10 triunfos dos Azzurri.

Enquanto os espanhóis foram superiores nos dois confrontos recentes pela Liga das Nações em 2021 e 2023, os italianos não triunfam desde 2016, na vitória por 2 a 0 na oitavas de final da Euro, disputada na França.

Apesar da Espanha ter vencido os italianos na final da Euro 2012 pelo placar de 4 a 0, a maior vitória do duelo foi nas Olimpíadas de 1928, quando a Itália ganhou por 7 a 1.

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA X ITÁLIA

EUROCOPA - FASE DE GRUPOS - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 20 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🟨 Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Nico Williams, Pedri, Lamine Yamal e Morata.

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco, Calafiori, Jorginho, Pellegrini, Barella, Frattesi, Chiesa e Scamacca.