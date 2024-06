Espanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do amistoso

Seleção da Espanha chega de goleada por 5 a 0 diante de Andorra. (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 08:00 • Mallorca (ESP)

As seleções de Espanha e Irlanda do Norte se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Eurocopa, no Estádio Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP). A partida terá transmissão exclusiva do Star+, no streaming.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x Irlanda do Norte

Amistoso Internacional



📆 Data e horário: sábado, 8 de junho de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP)

📺 Onde assistir: Star+



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata



IRLANDA DO NORTE (Técnico: Michael O’Neill)

Bailey Peacock-Farrell; Eoin Toal, Paddy McNair, Brown e Brodie Spencer; Sea Charles, Alistair McCann, Isaac Price, Lewis; Conor Bradley, Jamie Reid

Lamine Yamal é um dos grandes destaques da seleção da Espanha. (Foto: Divulgação)

